Habsburgs Geld - Habsburgs GeheimnisJetzt kostenlos streamen
Erbe Österreich
Folge 456: Habsburgs Geld - Habsburgs Geheimnis
47 Min.Folge vom 24.11.2025
Die wiederentdeckten Juwelen werfen ein Licht auf den wechselhaften Reichtum der Habsburger. Trotz ihres prunkvollen Images lebte das Kaiserhaus oft schlicht: kalte, dunkle Schlösser und begrenzte Mittel. Den entscheidenden finanziellen Aufschwung brachte Maria Theresias Ehemann Franz Stephan von Lothringen, dessen geschickte Geschäfte die Familie bis zum Ende der Monarchie trugen. Bildquelle: ORF/Pammer Film
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Erbe Österreich
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3