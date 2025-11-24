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Erbe Österreich

Habsburgs Geld - Habsburgs Geheimnis

ORF IIIStaffel 1Folge 456vom 24.11.2025
Habsburgs Geld - Habsburgs Geheimnis

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Erbe Österreich

Folge 456: Habsburgs Geld - Habsburgs Geheimnis

47 Min.Folge vom 24.11.2025

Die wiederentdeckten Juwelen werfen ein Licht auf den wechselhaften Reichtum der Habsburger. Trotz ihres prunkvollen Images lebte das Kaiserhaus oft schlicht: kalte, dunkle Schlösser und begrenzte Mittel. Den entscheidenden finanziellen Aufschwung brachte Maria Theresias Ehemann Franz Stephan von Lothringen, dessen geschickte Geschäfte die Familie bis zum Ende der Monarchie trugen. Bildquelle: ORF/Pammer Film

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