Die Steyr - Wilder Fluss im Land der HämmerJetzt kostenlos streamen
Erbe Österreich
Folge 231: Die Steyr - Wilder Fluss im Land der Hämmer
24 Min.Folge vom 21.05.2024
70 Kilometer legt die Steyr von ihrem Ursprung nahe Hinterstoder im Toten Gebirge bis zu ihrer Mündung in die Enns mitten in der Stadt Steyr zurück – vom sprudelnden Quellbach über den tosenden Strumboding-Wasserfall, gezähmt am Klauser Stausee hin zum gewaltigen Steyrdurchbruch mit dem Jugendstilkraftwerk und vorbei am Naturschauspiel Rinnende Mauer bei Molln. Ein Teil dieser Landschaft gehört zum Nationalpark Kalkalpen. Faszinierende Flugaufnahmen folgen der wildromantischen Flusslandschaft. Gestaltung: Wolfgang Marecek Kamera und Schnitt :Gerald Egelseer Bildquelle: ORF/ORF- Oberösterreich
Erbe Österreich
