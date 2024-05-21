Zum Inhalt springenBarrierefrei
Erbe Österreich

Die Steyr - Wilder Fluss im Land der Hämmer

ORF IIIStaffel 1Folge 231vom 21.05.2024
Die Steyr - Wilder Fluss im Land der Hämmer

Folge 231: Die Steyr - Wilder Fluss im Land der Hämmer

24 Min.Folge vom 21.05.2024

70 Kilometer legt die Steyr von ihrem Ursprung nahe Hinterstoder im Toten Gebirge bis zu ihrer Mündung in die Enns mitten in der Stadt Steyr zurück – vom sprudelnden Quellbach über den tosenden Strumboding-Wasserfall, gezähmt am Klauser Stausee hin zum gewaltigen Steyrdurchbruch mit dem Jugendstilkraftwerk und vorbei am Naturschauspiel Rinnende Mauer bei Molln. Ein Teil dieser Landschaft gehört zum Nationalpark Kalkalpen. Faszinierende Flugaufnahmen folgen der wildromantischen Flusslandschaft. Gestaltung: Wolfgang Marecek Kamera und Schnitt :Gerald Egelseer Bildquelle: ORF/ORF- Oberösterreich

