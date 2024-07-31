Die geheimen Gärten von LuccaJetzt kostenlos streamen
Erbe Österreich
Folge 270: Die geheimen Gärten von Lucca
45 Min.Folge vom 31.07.2024
Die Toskana mit ihren Juwelen der Architektur und der Gartengestaltung vermag es bis heute, die Sinne zu betören. Die Toskana ist ein Sehnsuchtsort für Menschen aus aller Welt. Während Florenz oder das Chianti Touristenmagnete sind, konnte sich die nordwestliche Region um Lucca viel von ihrer Ursprünglichkeit erhalten. Hier gibt es eine Vielzahl an historischen Villen, meist umrahmt von prachtvollen Gartenlandschaften. Bildquelle: ORF/Gernot Stadler
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Erbe Österreich
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0