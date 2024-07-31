Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 270vom 31.07.2024
45 Min.Folge vom 31.07.2024

Die Toskana mit ihren Juwelen der Architektur und der Gartengestaltung vermag es bis heute, die Sinne zu betören. Die Toskana ist ein Sehnsuchtsort für Menschen aus aller Welt. Während Florenz oder das Chianti Touristenmagnete sind, konnte sich die nordwestliche Region um Lucca viel von ihrer Ursprünglichkeit erhalten. Hier gibt es eine Vielzahl an historischen Villen, meist umrahmt von prachtvollen Gartenlandschaften. Bildquelle: ORF/Gernot Stadler

