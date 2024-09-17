Zum Inhalt springenBarrierefrei
Erbe Österreich

Schloss Laxenburg - Habsburgs Residenz im Grünen

ORF IIIStaffel 1Folge 293vom 17.09.2024
Schloss Laxenburg - Habsburgs Residenz im Grünen

Folge 293: Schloss Laxenburg - Habsburgs Residenz im Grünen

46 Min.Folge vom 17.09.2024

Es ist einer der größten Landschaftsgärten Österreichs, ein perfekter Ort, um im Frühling romantische Plätze zu erkunden. Bereits Maria Theresia hielt sich in den Gärten zur Erholung auf und verspielte im Pavillon beim Kartenspiel ein kleines Vermögen. Kaiser Franz I., Gärtner aus Passion, machte Laxenburg zu einem seiner Lebensmittelpunkte und prägte die weitläufige Anlage durch die nach ihm benannte Franzensburg. Kaiser Franz Josef verbrachte mit seiner Sisi hier sogar die Flitterwochen. Karl Hohenlohe spaziert in dieser Folge durch die Geschichte und Schlösser der Anlage, die bis heute ein imperiales Flair verströmt. Gestaltung: Patrick Pleisnitzer Bildquelle: ORF/Clever Contents

