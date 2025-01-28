Zum Inhalt springenBarrierefrei
Erbe Österreich

Erbe Österreich: Fernsehen zum Gernsehen (4/4) - Badefreuden

ORF IIIStaffel 1Folge 362vom 28.01.2025
Erbe Österreich: Fernsehen zum Gernsehen (4/4) - Badefreuden

41 Min.Folge vom 28.01.2025

Noch dauert es etwas, bis die heurige Badesaison anbricht, aber die vierte Ausgabe von Fernsehen zum Gernsehen eröffnet schon einmal vorab die Bäder. Kari Hohenlohe und Christoph Wagner-Trenkwitz schauen sich mit Stargast Lizzy Engstler Schätze und Trouvaillen aus dem Archiv an – unterhaltsam, anregend und wissenswert. Vom legendären „Tröpferlbad“ über den Italien-Hunger der Österreicherinnen und Österreicher bis zur Kabinenparty im Wiener Gänsehäufel. Passend dazu auch Lizzy Engstlers Songcontest-Schlager „Sonntag“, jener Tag, an dem die Leute das kühle Nass am häufigsten aufgesucht haben. Bildquelle: ORF/Clever Contents

ORF III
