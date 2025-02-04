Zum Inhalt springenBarrierefrei
Erbe Österreich

Habsburgs Allüren – was die Öffentlichkeit nicht erfahren sollte

ORF IIIStaffel 1Folge 364vom 04.02.2025
Habsburgs Allüren – was die Öffentlichkeit nicht erfahren sollte

Erbe Österreich

Folge 364: Habsburgs Allüren – was die Öffentlichkeit nicht erfahren sollte

43 Min.Folge vom 04.02.2025

Die Habsburger waren eine gediegene, strikten Traditionen verpflichtete Herrscherfamilie. Apart und geschliffen gaben sie die Aushängeschilder der Donaumonarchie. Doch im Schatten des Thrones gab es auch die schwarzen, verrückten und verliebten Schafe der Familie. Gekennzeichnet durch schräge Charaktere, eigenartige Vorlieben oder ungewöhnliche Freizeitbeschäftigungen. Die neue Dokumentation von Christian Papke spürt für „Erbe Österreich“ den habsburgischen Sonderlingen, ihren Lieblingsplätzen und bemerkenswerten Biographien nach. Bildquelle: ORF/Papke Film/Imperial Carriage Museum, Vienna / Gyula Eder

