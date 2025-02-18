Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Erbe Österreich

Humor zur Kaiserzeit - worüber lachte Franz Joseph?

ORF IIIStaffel 1Folge 370vom 18.02.2025
Humor zur Kaiserzeit - worüber lachte Franz Joseph?

Humor zur Kaiserzeit - worüber lachte Franz Joseph?Jetzt kostenlos streamen

Erbe Österreich

Folge 370: Humor zur Kaiserzeit - worüber lachte Franz Joseph?

47 Min.Folge vom 18.02.2025

Die ORF-III-Doku beleuchtet den altösterreichischen Humor der Kaiserzeit mit Stars wie Michael Niavarani und Maschek. Pointen von Roda Roda, Fritz Grünbaum und die Figur des "Graf Bobby“ zeigen den scharfzüngigen Witz dieser Epoche. Auch Anekdoten rund um Kaiser Franz Josephs Alltag machen deutlich, wie humorvoll diese Zeit war. Bildquelle: ORF/D5 Produktion Gestaltung: Isabel Gebhart

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Erbe Österreich
ORF III
Erbe Österreich

Erbe Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen