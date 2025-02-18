Humor zur Kaiserzeit - worüber lachte Franz Joseph?Jetzt kostenlos streamen
Erbe Österreich
Folge 370: Humor zur Kaiserzeit - worüber lachte Franz Joseph?
47 Min.Folge vom 18.02.2025
Die ORF-III-Doku beleuchtet den altösterreichischen Humor der Kaiserzeit mit Stars wie Michael Niavarani und Maschek. Pointen von Roda Roda, Fritz Grünbaum und die Figur des "Graf Bobby“ zeigen den scharfzüngigen Witz dieser Epoche. Auch Anekdoten rund um Kaiser Franz Josephs Alltag machen deutlich, wie humorvoll diese Zeit war. Bildquelle: ORF/D5 Produktion Gestaltung: Isabel Gebhart
