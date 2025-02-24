Erbe Österreich: Alles OpernballJetzt kostenlos streamen
Erbe Österreich
Folge 372: Erbe Österreich: Alles Opernball
43 Min.Folge vom 24.02.2025
Der Wiener Fasching steuert ungebremst auf seinen alljährlichen Höhepunkt zu: den Opernball, dessen magische Strahlkraft noch aus dem Weltraum zu erkennen ist. Fiebernd fragt sich die Öffentlichkeit, welches Parfum der Herr von Welt aufträgt und wie heuer die Krönchen der Eröffnungsdamen aussehen werden. Ein Blick zurück mag helfen, die Übersicht über die wirklich wichtigen Dinge des Faschings zurückzugewinnen. Stefan Wolner zeigt in dieser Neuproduktion die aufregendsten, lustigsten, skurrilsten und erhebendsten Momente aus den letzten Jahren. Bildquelle: ORF/Red Monster
