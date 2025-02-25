Zum Inhalt springenBarrierefrei
Erbe Österreich

Abenteuer Opernball

ORF III Staffel 1 Folge 373 vom 25.02.2025
Abenteuer Opernball

Abenteuer OpernballJetzt kostenlos streamen

Erbe Österreich

Folge 373: Abenteuer Opernball

43 Min. Folge vom 25.02.2025

Ein Blick darauf, wie das altehrwürdige Haus am Ring die Vorbereitungen um 59. Wiener Opernball wahrnimmt. Vom Tag eins der Vorbereitungen, noch am Tag nach dem vorjährigen Ball, über das Geheimnis der Vergabe der Logen, bis zur technischen Meisterleistung einer unglaublichen Metamorphose der Wiener Staatsoper zum schönsten Ballsaal der Welt. Bildquelle: ORF

