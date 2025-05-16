Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 402vom 16.05.2025
Begleitet von einem schnaufenden Geräusch steigen in der Toskana wieder Rauchschwaden gegen den Himmel. Mit restaurierten Waggons aus den 1920er-Jahren und einer reaktivierten 100 Jahre alten Dampflok geht es mit dem Treno Natura durch die schönsten Landschaften der südlichen Toskana. Sanfte Hügel, auf denen mittelalterliche Dörfer thronen, Zypressen-Alleen, die zu romantischen Landsitzen führen, Olivenhaine, Felder und natürlich Weinberge. Wenn die historische Dampflokomotive durch die Landschaft schnaubt, fühlen sich nicht nur Eisenbahn-Nostalgiker in eine längst vergangene Zeit zurückversetzt. Wie gemalt, beinahe unwirklich, breiten sich die grünen Hügel vor den Reisenden aus. Die Bahnfahrt durch das Val d'Orcia ist ein Erlebnis für alle Sinne. Regie: Björn Kölz und Gernot Stadler Bildquelle: ORF/GS-Film

