Erbe Österreich

Die Wiener Hofburg – Der Prunk der Kaiser

ORF IIIStaffel 1Folge 403vom 20.05.2025
Die Wiener Hofburg – Der Prunk der Kaiser

Die Wiener Hofburg – Der Prunk der KaiserJetzt kostenlos streamen

Erbe Österreich

Folge 403: Die Wiener Hofburg – Der Prunk der Kaiser

46 Min.Folge vom 20.05.2025

Als Karl Renner einst einen Regierungssitz für den Bundespräsidenten wählen sollte, fiel ihm die Entscheidung nicht schwer: die Wiener Hofburg – in den einstigen Privatgemächern von Kaiserin Maria Theresia. Der Magie dieses über Jahrhunderte gewachsenen Ortes kann sich kaum jemand entziehen, auch nicht die hunderttausenden Touristen. Über den heutigen Heldenplatz zog mehrfach die Geschichte – vom blutigen Abwehrkampf gegen die Osmanen bis zur Hitler-Rede. Beim sogenannten "Anschluss" missbrauchten die Nationalsozialisten den Balkon der Neuen Burg als profane Benediktionsloggia. Diese "Erbe Österreich"-Produktion erzählt die Geschichte der einstigen Herrscherresidenz, die zu den größten und beeindruckendsten der Welt gehört. Regie: Patrick Pleisnitzer, Anna Fekete. Bildquelle: ORF/Clever Contents | Ernst Weingartner / Weingartner-Foto / picturedesk.com

Weitere Folgen in Staffel 1

