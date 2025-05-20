Die Wiener Hofburg – Der Prunk der KaiserJetzt kostenlos streamen
Erbe Österreich
Folge 403: Die Wiener Hofburg – Der Prunk der Kaiser
Als Karl Renner einst einen Regierungssitz für den Bundespräsidenten wählen sollte, fiel ihm die Entscheidung nicht schwer: die Wiener Hofburg – in den einstigen Privatgemächern von Kaiserin Maria Theresia. Der Magie dieses über Jahrhunderte gewachsenen Ortes kann sich kaum jemand entziehen, auch nicht die hunderttausenden Touristen. Über den heutigen Heldenplatz zog mehrfach die Geschichte – vom blutigen Abwehrkampf gegen die Osmanen bis zur Hitler-Rede. Beim sogenannten "Anschluss" missbrauchten die Nationalsozialisten den Balkon der Neuen Burg als profane Benediktionsloggia. Diese "Erbe Österreich"-Produktion erzählt die Geschichte der einstigen Herrscherresidenz, die zu den größten und beeindruckendsten der Welt gehört. Regie: Patrick Pleisnitzer, Anna Fekete. Bildquelle: ORF/Clever Contents | Ernst Weingartner / Weingartner-Foto / picturedesk.com
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick