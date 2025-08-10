Erlebnis Bühne: Stars in Gars - Clemens Unterreiner & FriendsJetzt kostenlos streamen
Zum zweiten Mal ist die Oper Burg Gars Teil des opulenten ORF-Kultursommers, 2025 mit dem Open-Air-Event „Stars in Gars – Clemens Unterreiner & Friends“. In seiner zweiten Saison als Intendant lädt der gefeierte Bariton zu einem hochkarätig besetzten Konzert auf der historischen Burg im niederösterreichischen Kamptal, wo er auf der eindrucksvollen Freiluftbühne Künstlergrößen aus Klassik, Musical und Pop zu einem musikalischen Crossover-Programm versammelt. Das Publikum erwarten traumhafte Arien und Duette aus Opernhits wie Georges Bizets „Carmen“ und Giuseppe Verdis „Rigoletto“ oder Musicalerfolgen wie Leonard Bernsteins „West Side Story“, mitreißende Pop-Songs und Jazz-Titel, u. a. Klassiker von Barbra Streisand und Louis Armstrong, sowie eindrucksvolle Choreinlagen. Künstler wie u. a. Bass Günther Groissböck, Musical-Star Maya Hakvoort, die Sopranistinnen Elena Maximova und Maria Nazarova, Tenor Matteo Ivan Rašić, Violinvirtuose Yury Revich, Singer-Songwriter Cesár Sampson sowie Popstar Julian le Play sorgen für musikalische Gänsehautmomente. Bildquelle: ORF/Burg Gars