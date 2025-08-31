Erlebnis Bühne aus Grafenegg: Buchbinder spielt Beethoven, Schubert und BrahmsJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Bühne
Folge vom 31.08.2025: Erlebnis Bühne aus Grafenegg: Buchbinder spielt Beethoven, Schubert und Brahms
76 Min.Folge vom 31.08.2025
Der künstlerische Leiter des Grafenegg Festivals, Rudolf Buchbinder, gibt gemeinsam mit dem dänischen Geigenvirtuosen Nikolaj Szeps-Znaider drei Meisterwerke der Kammermusik zum Besten: Sonaten für Violine und Klavier von Ludwig van Beethoven, Franz Schubert und Johannes Brahms. Star-Pianist Rudolf Buchbinder gestaltet Grafenegg und das zugehörige Festival als künstlerischer Leiter seit 2007 mit. Nikolaj Szeps-Znaider begeistert als Violinist seit Jahren die Musikwelt. In den letzten Jahren hat der vielseitige Däne aber auch eine beachtliche Karriere als Dirigent hingelegt. Bildquelle: ORF/Grafenegg KulturbetriebsgesmbH/Lukas Beck
