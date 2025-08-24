Erlebnis Bühne: vom Carinthischen Sommer: West Side StoriesJetzt kostenlos streamen
Der Carinthische Sommer feiert mit seinem Residenzorchester, dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien, einen pompösen Abschluss 2025: Dazu erklingen Leonard Bernsteins „West Side Story Dances“ aus dem weltberühmten gleichnamigen Musical. Und wer könnte diese heute besser dirigieren als Bernstein-Schülerin Marin Alsop? Die Chefdirigentin des RSO feiert damit nach 6 Jahren an der Spitze des Orchesters ihren Abschied. Die „Three Dance Episodes“ aus Bernsteins erstem Musical „On the Town“ dürfen dabei natürlich auch nicht fehlen! Musik von George Gershwin rundet das Programm ab: Für sein Klavierkonzert in F-Dur steht mit der US-amerikanischen Pianistin Claire Huangci eine international gefeierte Solistin bereit. Und Gershwins „Cuban Overture“ - ein musikalisches Souvenir, das der Komponist von einer Kuba-Reise mitbrachte - lässt bis heute in wenigen Takten in die schwungvollen Rhythmen der Insel eintauchen. Bildquelle: ORF/Carinthischer Sommer/Theresa Wey