Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Erlebnis Bühne

Erlebnis Bühne: Johann Strauss - Superstar!

ORF IIIFolge vom 24.10.2025
Erlebnis Bühne: Johann Strauss - Superstar!

Erlebnis Bühne: Johann Strauss - Superstar!Jetzt kostenlos streamen

Erlebnis Bühne

Folge vom 24.10.2025: Erlebnis Bühne: Johann Strauss - Superstar!

59 Min.Folge vom 24.10.2025

Johann Strauss war zweifelsohne ein Genie, das bis heute seinesgleichen sucht. Das (Privat-)Leben des Walzerkönigs lief, wie auch das der Superstars unserer Zeit, aber nicht immer im Gleichtakt. Diese Neuproduktion spannt den Bogen vom Aufstieg aus der Wiener Vorstadt zum Weltruhm bis hin zum Dreivierteltakt-Neurotiker, der Strauss vielleicht auch war. Mit Franz Welser-Möst und Christian Thielemann geben fachkundige Interpreten der Gegenwart ihren Blick auf Strauss’ Musik Preis – ergänzt um Experten aus der Musikwissenschaft, Geschichtswissenschaft sowie Psychologie. Bildquelle: ORF/Raum Film

Alle verfügbaren Folgen