Folge vom 24.10.2025: Erlebnis Bühne: Johann Strauss - Superstar!
59 Min.
Johann Strauss war zweifelsohne ein Genie, das bis heute seinesgleichen sucht. Das (Privat-)Leben des Walzerkönigs lief, wie auch das der Superstars unserer Zeit, aber nicht immer im Gleichtakt. Diese Neuproduktion spannt den Bogen vom Aufstieg aus der Wiener Vorstadt zum Weltruhm bis hin zum Dreivierteltakt-Neurotiker, der Strauss vielleicht auch war. Mit Franz Welser-Möst und Christian Thielemann geben fachkundige Interpreten der Gegenwart ihren Blick auf Strauss’ Musik Preis – ergänzt um Experten aus der Musikwissenschaft, Geschichtswissenschaft sowie Psychologie. Bildquelle: ORF/Raum Film
