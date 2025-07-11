Erlebnis Bühne: "Unendliche Weiten" - Holst und Williams von der Styriarte 2025Jetzt kostenlos streamen
Erlebnis Bühne
Folge vom 11.07.2025: Erlebnis Bühne: "Unendliche Weiten" - Holst und Williams von der Styriarte 2025
96 Min.Folge vom 11.07.2025
40 Jahre Styriarte - das renommierte Festival feiert Geburtstag! Ein besonderes Highlight ist auch im Jubiläumsjahr das Styriarte Youth Orchestra. Die jungen Musikerinnen und Musiker aus aller Welt reisen mit ihrem heurigen Konzert in die "Unendlichen Weiten" des Weltalls. Zu hören sind unter der Leitung von Mei-Ann Chen nicht nur die packende Orchestersuite "Die Planeten" von Gustav Holst, sondern auch Auszüge aus der weltberühmten Filmmusik zur "Star Wars"-Reihe von John Williams. Bildquelle: ORF/styriarte/Nikola Milatovic
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 3