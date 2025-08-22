Erlebnis Bühne - Aus Salzburg: Das Floß der MedusaJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Bühne
Folge vom 22.08.2025: Erlebnis Bühne - Aus Salzburg: Das Floß der Medusa
76 Min.Folge vom 22.08.2025
1968 sollte Hans Werner Henzes Oratorium Das Floß der Medusa in Hamburg uraufgeführt werden, doch Proteste und Polizeieinsatz machten die Premiere selbst zum politischen Ereignis. Inspiriert von Géricaults Gemälde erzählt das Werk vom Schiffbruch der Méduse 1816, bei dem die Überlebenden im Stich gelassen wurden. Mit eindringlicher Musik prangert Henze soziale Ungerechtigkeit und Machtmissbrauch an, während Ernst Schnabels Text den Opfern eine Stimme gibt. Bis heute gilt das Oratorium als Symbol künstlerischen Widerstands und gesellschaftlicher Relevanz. Bildquelle: ORF/Salzburger Festspiele/Marco Borrelli
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 3