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Erlebnis Bühne

Erlebnis Bühne: Kulissengespräch mit Daniel Froschauer

ORF IIIFolge vom 15.03.2026
Erlebnis Bühne: Kulissengespräch mit Daniel Froschauer

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Erlebnis Bühne

Folge vom 15.03.2026: Erlebnis Bühne: Kulissengespräch mit Daniel Froschauer

16 Min.Folge vom 15.03.2026

Die Wiener Philharmoniker begeistern im Musikverein Wien unter der Leitung von Dirigent Jakub Hruša mit einem ungarisch-tschechischen Programm. Zu hören sind Zoltán Kodálys "Tänze aus Galánta“, Antonín Dvoráks "Die Waldtaube“, Leoš Janáceks "Taras Bulba“ und Béla Bartóks "Der wunderbare Mandarin“. Die ausgewählten Werke thematisieren teils brutale Geschichten, die zur Zeit ihrer Uraufführungen schockierten. Barbara Rett und der Vorstand der Wiener Philharmoniker, Daniel Froschauer, sprechen in diesem Kulissengespräch über den blutrünstigen Raritätenmix des dritten Abonnementkonzert dieser Saison. Bildquelle: ORF/Wiener Philharmoniker/Julia Wesely

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