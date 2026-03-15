Erlebnis Bühne: Musikalische Kostbarkeiten mit den Wiener PhilharmonikernJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Bühne
Folge vom 15.03.2026: Erlebnis Bühne: Musikalische Kostbarkeiten mit den Wiener Philharmonikern
88 Min.Folge vom 15.03.2026
Unter der musikalischen Leitung von Jakub Hruša unternehmen die Wiener Philharmoniker einen Ausflug in die ungarisch-tschechische Musiklandschaft. Auf dem Programm: Zoltán Kodálys "Tänze aus Galanta“ - eine Sammlung von volkstümlich inspirierten Tänzen der Sinti und Roma aus der Gegend um Galanta. Außerdem: Antonín Dvoráks Symphonische Dichtung "Die Waldtaube“, Leoš Janáceks Rhapsodie für Orchester "Taras Bulba“ und Béla Bartóks Tanzpantomime "Der wunderbare Mandarin“. Im goldenen Saal des Musikverein Wien errichten Hruša und die Wiener Philharmoniker spektakuläre Klanggebäude mit höchster Präzision und gewaltiger Intensität. Bildquelle: ORF/Wiener Philharmoniker/Julia Wesely
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 3