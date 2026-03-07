Erlebnis Bühne mit Barbara Rett: Ein Hoch auf Harnoncourt!Jetzt kostenlos streamen
Erlebnis Bühne
Folge vom 07.03.2026: Erlebnis Bühne mit Barbara Rett: Ein Hoch auf Harnoncourt!
76 Min.Folge vom 07.03.2026
Zum zehnten Todestag erinnert diese Hommage an Nikolaus Harnoncourt. Der Dirigent prägte die internationale Musikszene nachhaltig. Barbara Rett präsentierte die Höhepunkte aus seiner Laufbahn – von Mozart bis Gershwin, von Oper bis Neujahrskonzert. Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter würdigen damit seine künstlerische Bedeutung und seinen Einfluss auf Generationen von Musikschaffenden. Bildquelle: ORF/Roman Zach-Kiesling
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