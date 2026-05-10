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ESC Backstage Diary

Backstage beim ESC: Was das Publikum nie sieht

ORF2Staffel 1Folge 1vom 10.05.2026
Backstage beim ESC: Was das Publikum nie sieht

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ESC Backstage Diary

Folge 1: Backstage beim ESC: Was das Publikum nie sieht

8 Min.Folge vom 10.05.2026

Reporter Marcel Kilic taucht ein in die Welt hinter Europas größter Musikshow. "Backstage Diary" liefert bis zum großen Finale am Samstag exklusive Einblicke hinter die Kulissen der gigantischen ESC-Bühne. Reporter Marcel Kilic ist mittendrin statt nur dabei und begleitet den Eurovision Song Contest hautnah. In der ersten Folge geht es unter anderem um die Arbeit des Floor Managements und darum, wie Schneider und Schneiderinnen die Delegationen bei ihren spektakulären Outfits unterstützen.

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