Backstage beim ESC: Was das Publikum nie siehtJetzt kostenlos streamen
ESC Backstage Diary
Folge 1: Backstage beim ESC: Was das Publikum nie sieht
8 Min.Folge vom 10.05.2026
Reporter Marcel Kilic taucht ein in die Welt hinter Europas größter Musikshow. "Backstage Diary" liefert bis zum großen Finale am Samstag exklusive Einblicke hinter die Kulissen der gigantischen ESC-Bühne. Reporter Marcel Kilic ist mittendrin statt nur dabei und begleitet den Eurovision Song Contest hautnah. In der ersten Folge geht es unter anderem um die Arbeit des Floor Managements und darum, wie Schneider und Schneiderinnen die Delegationen bei ihren spektakulären Outfits unterstützen.
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