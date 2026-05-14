Backstage beim ESC: Bühnen-Make up und Show-FrisurenJetzt kostenlos streamen
ESC Backstage Diary
Folge 5: Backstage beim ESC: Bühnen-Make up und Show-Frisuren
7 Min.Folge vom 14.05.2026
Countdown zum zweiten Semifinale: Föhne glühen, Make-up-Pinsel stauben – und mittendrinnen zeigt ORF ON-Reporter Marcel Kilic, wo die ESC-Stars ihr strahlendes Aussehen für die Bühne bekommen.
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