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ESC Backstage Diary

Backstage beim ESC: Spannung vor erstem Semifinale

ORF2Staffel 1Folge 3vom 12.05.2026
Backstage beim ESC: Spannung vor erstem Semifinale

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Folge 3: Backstage beim ESC: Spannung vor erstem Semifinale

7 Min.Folge vom 12.05.2026

Spannung pur und letzte Handgriffe bevor endlich das erste Semifinale des Song Contest über die Bühne geht: ORF ON-Reporter Marcel Kilic meldet sich im Backstage Diary aus der Wiener Stadthalle, wo die allerletzten Proben stattfanden. Zudem hat ORF ON die großartige Stimmung von der ESC-Eröffnung vor dem Rathaus eingefangen.

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