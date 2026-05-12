Backstage beim ESC: Spannung vor erstem SemifinaleJetzt kostenlos streamen
ESC Backstage Diary
Folge 3: Backstage beim ESC: Spannung vor erstem Semifinale
7 Min.Folge vom 12.05.2026
Spannung pur und letzte Handgriffe bevor endlich das erste Semifinale des Song Contest über die Bühne geht: ORF ON-Reporter Marcel Kilic meldet sich im Backstage Diary aus der Wiener Stadthalle, wo die allerletzten Proben stattfanden. Zudem hat ORF ON die großartige Stimmung von der ESC-Eröffnung vor dem Rathaus eingefangen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ESC Backstage Diary
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2