Backstage beim ESC: Unterwegs mit Cosmo & CoJetzt kostenlos streamen
ESC Backstage Diary
Folge 2: Backstage beim ESC: Unterwegs mit Cosmo & Co
6 Min.Folge vom 11.05.2026
Von versteckten Ecken der Stadthalle über die Kabinen der Delegationen noch vor ihrer Ankunft bis hin zur Kantine – Das ORF ON Backstage Diary mit Reporter Marcel Kilic liefert bis zum großen Finale am Samstag exklusive Einblicke, die sonst kaum jemand sieht. In dieser Folge gibt's erste Eindrücke vor der Opening Ceremony am Rathausplatz inklusive Interview mit unserem ESC-Starter Cosmo!
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