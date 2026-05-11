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ESC Backstage Diary

Backstage beim ESC: Unterwegs mit Cosmo & Co

ORF2Staffel 1Folge 2vom 11.05.2026
Backstage beim ESC: Unterwegs mit Cosmo & Co

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Folge 2: Backstage beim ESC: Unterwegs mit Cosmo & Co

6 Min.Folge vom 11.05.2026

Von versteckten Ecken der Stadthalle über die Kabinen der Delegationen noch vor ihrer Ankunft bis hin zur Kantine – Das ORF ON Backstage Diary mit Reporter Marcel Kilic liefert bis zum großen Finale am Samstag exklusive Einblicke, die sonst kaum jemand sieht. In dieser Folge gibt's erste Eindrücke vor der Opening Ceremony am Rathausplatz inklusive Interview mit unserem ESC-Starter Cosmo!

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