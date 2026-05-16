Backstage beim ESC: Vor dem großen FinaleJetzt kostenlos streamen
ESC Backstage Diary
Folge 7: Backstage beim ESC: Vor dem großen Finale
6 Min.Folge vom 16.05.2026
Glitzer, Spannung und Emotionen vor der Entscheidung des 70. Eurovision Song Contest. ORF ON-Reporter Marcel Kilic hat zuvor die ausgelassene Stimmung bei den letzten Proben eingefangen.
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