Backstage beim ESC: Cosmo bereit für das große FinaleJetzt kostenlos streamen
ESC Backstage Diary
Folge 6: Backstage beim ESC: Cosmo bereit für das große Finale
7 Min.Folge vom 15.05.2026
Das große Song Contest-Finale ist zum Greifen nahe. ORF ON-Reporter Marcel Kilic hat zuvor noch Österreichs Starter Cosmo getroffen und die ausgelassene Stimmung beim zweiten Semifinale eingefangen.
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