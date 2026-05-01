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Eurovision Vintage Feelings

Eurovision Vintage Feelings: Simone

ORF2Staffel 1Folge 1vom 01.05.2026
Eurovision Vintage Feelings: Simone

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Eurovision Vintage Feelings

Folge 1: Eurovision Vintage Feelings: Simone

14 Min.Folge vom 01.05.2026

Zwei Jahrzehnte nach dem ESC spricht Simone Stelzer über Momente, die sie bis heute nicht loslassen. Simone Stelzer blickt mit einer Mischung aus Nostalgie und Staunen auf ihren damaligen Auftritt beim Eurovision Song Contest zurück. Sie schildert die besondere Atmosphäre der Bühne, die Regeln und Abläufe jener Zeit und zieht Vergleiche zu Entwicklungen, die heute selbstverständlich wirken. Ihr persönlicher Rückblick macht sichtbar, wie stark sich der ESC gewandelt hat und was diese Veränderungen für sie bedeuten. Sendungshinweis: "Vienna 2026 - Das Song Contest Magazin" von 11.05.2026 bis 16.05.2026 um 17.55 Uhr auf ORF 1 und im Livestream.

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