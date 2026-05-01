Eurovision Vintage Feelings: Manuel OrtegaJetzt kostenlos streamen
Eurovision Vintage Feelings
Folge 3: Eurovision Vintage Feelings: Manuel Ortega
12 Min.Folge vom 01.05.2026
Von Igel-Look bis Auftrittsdruck: Manuel Ortega blickt zurück auf seinen ESC-Auftritt. "Da hat sich einiges getan", mit diesem Fazit blickt Manuel Ortega auf seinen Auftritt zurück. Von der damals trendigen "Igel-Frisur" bis zum Druck vor dem Auftritt erzählt er offen von seinen Erfahrungen und präsentiert zum Abschluss seine persönliche Version von "TANZSCHEIN" mit spanischer Note. Sendungshinweis: "Vienna 2026 - Das Song Contest Magazin" von 11.05.2026 bis 16.05.2026 um 17.55 Uhr auf ORF 1 und im Livestream.
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