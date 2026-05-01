Eurovision Vintage Feelings: CosmoJetzt kostenlos streamen
Eurovision Vintage Feelings
Folge 6: Eurovision Vintage Feelings: Cosmo
Österreichs aktueller ESC-Star verbindet in einem außergewöhnlichen Crossover Vergangenheit und Gegenwart. Der österreichische ESC‑Act COSMÓ im Mittelpunkt: Host Mimi Berger verbindet nostalgische Archivmomente mit persönlichen Einblicken in Cosmós musikalische Entwicklung. Höhepunkt ist ein besonderes Crossover aus "Wasted Love" und "TANZSCHEIN", das Vergangenheit und Gegenwart des Song Contests vereint. COSMÓ spricht über seine Wurzeln, seine künstlerische Vision und seinen Wunsch, beim ESC mit positiver Energie zu begeistern. Sendungshinweis: "Vienna 2026 - Das Song Contest Magazin" von 11.05.2026 bis 16.05.2026 um 17.55 Uhr auf ORF 1 und im Livestream.
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