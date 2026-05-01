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Eurovision Vintage Feelings

Eurovision Vintage Feelings: Lukas Plöchl & PAENDA

ORF2Staffel 1Folge 4vom 01.05.2026
Eurovision Vintage Feelings: Lukas Plöchl & PAENDA

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Eurovision Vintage Feelings

Folge 4: Eurovision Vintage Feelings: Lukas Plöchl & PAENDA

16 Min.Folge vom 01.05.2026

Ihre Eurovision-Auftritte könnten unterschiedlicher kaum sein und doch verbindet sie das Erlebte bis heute als Paar. Zwischen peinlich und Kult entsteht eine ehrliche Selbstreflexion und eine gemeinsame "Tanzschein"-Interpretation mit Trackshittaz-Vibes.

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