Staffel 1Folge 2vom 01.05.2026
Eurovision Vintage Feelings: Pia MariaJetzt kostenlos streamen
Eurovision Vintage Feelings
Folge 2: Eurovision Vintage Feelings: Pia Maria
13 Min.Folge vom 01.05.2026
Eine Reise in die jüngste Vergangenheit. Wenn eine Tirolerin auf eine Oberösterreicherin trifft, ist eine Dialekt-Challenge fast Pflicht. Was ist ein "Söckibär"? Was bedeutet "kropfen"? Gemeinsam zeigen Pia Maria und Mimi Berger die sprachliche Vielfalt Österreichs als Gastgeberland.
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