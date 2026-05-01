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Eurovision Vintage Feelings

ORF2Staffel 1Folge 2vom 01.05.2026
Eurovision Vintage Feelings: Pia Maria

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Eurovision Vintage Feelings

Folge 2: Eurovision Vintage Feelings: Pia Maria

13 Min.Folge vom 01.05.2026

Eine Reise in die jüngste Vergangenheit. Wenn eine Tirolerin auf eine Oberösterreicherin trifft, ist eine Dialekt-Challenge fast Pflicht. Was ist ein "Söckibär"? Was bedeutet "kropfen"? Gemeinsam zeigen Pia Maria und Mimi Berger die sprachliche Vielfalt Österreichs als Gastgeberland.

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