Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eurovision Vintage Feelings

Eurovision Vintage Feelings: JJ

ORF2Staffel 1Folge 5vom 01.05.2026
Eurovision Vintage Feelings: JJ

Eurovision Vintage Feelings: JJJetzt kostenlos streamen

Eurovision Vintage Feelings

Folge 5: Eurovision Vintage Feelings: JJ

16 Min.Folge vom 01.05.2026

JJ erzählt von Höhenflügen, Premieren und Mut – und lässt seine unverwechselbare Stimme kraftvoll neu aufleben. Der Vorjahressieger des ESC hat das Mega-Event nach Österreich gebracht - nun blickt er auf ein Jahr zurück, das seine Karriere grundlegend verändert hat und ihn fest in der Eurovision-Geschichte verankert. Mit einer neuen, emotionalen Version von TANZSCHEIN zeigt er seine markante Stimme und künstlerische Eigenständigkeit. Seine Auftritte leben weniger von Effekten als von Atmosphäre, Ernsthaftigkeit und Authentizität, die ihm eine unverwechselbare Bühnenpräsenz verleihen. Sendungshinweis: "Vienna 2026 - Das Song Contest Magazin" von 11.05.2026 bis 16.05.2026 um 17.55 Uhr auf ORF 1 und im Livestream.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Eurovision Vintage Feelings
ORF2
Eurovision Vintage Feelings

Eurovision Vintage Feelings

Alle 1 Staffeln und Folgen