Eurovision Vintage Feelings: JJJetzt kostenlos streamen
Eurovision Vintage Feelings
Folge 5: Eurovision Vintage Feelings: JJ
JJ erzählt von Höhenflügen, Premieren und Mut – und lässt seine unverwechselbare Stimme kraftvoll neu aufleben. Der Vorjahressieger des ESC hat das Mega-Event nach Österreich gebracht - nun blickt er auf ein Jahr zurück, das seine Karriere grundlegend verändert hat und ihn fest in der Eurovision-Geschichte verankert. Mit einer neuen, emotionalen Version von TANZSCHEIN zeigt er seine markante Stimme und künstlerische Eigenständigkeit. Seine Auftritte leben weniger von Effekten als von Atmosphäre, Ernsthaftigkeit und Authentizität, die ihm eine unverwechselbare Bühnenpräsenz verleihen. Sendungshinweis: "Vienna 2026 - Das Song Contest Magazin" von 11.05.2026 bis 16.05.2026 um 17.55 Uhr auf ORF 1 und im Livestream.
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