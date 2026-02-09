Evil - Stimmen des Bösen
Folge vom 09.02.2026: Vom Bösen besessen
45 Min. Ab 12
Schon als Kind fällt Audrey auf, dass ihr Bruder Jake nach negativer Aufmerksamkeit verlangt. Mit den Jahren zieht er sich immer weiter zurück, seine Wut wächst, und er entwickelt eine verstörende Faszination für Gewalt und das Makabre. Die Familie spürt, dass sich etwas in ihm zusammenbraut, doch niemand erkennt die wahre Gefahr. Warnzeichen werden verdrängt, bis der Albtraum Realität wird: Jake richtet seine tödliche Gewalt gegen die Menschen, die ihm am nächsten stehen. Jahre später stellt sich Audrey ihrem Bruder – um zu begreifen, wie aus einem geliebten Familienmitglied ein Mörder werden konnte.
