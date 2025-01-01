Exakt - Das PULS 4-Magazin vom 29.09.2022Jetzt kostenlos streamen
Exakt - Das PULS 4-Magazin vom 29.09.2022
Diesmal in "Exakt" begrüßen Claudia Sandler und Patrick Fux im PULS 4-Studio Energieministerin Leonore Gewessler. Gemeinsam sprechen sie darüber, wie sich Österreich und seine Bevölkerung auf das Katastrophenszenario "Blackout" vorbereiten. Außerdem stellt das PULS 4-Reportage-Magazin "Exakt" die Frage, warum Menschen jenseits der 30 noch Jungfrau sind und blickt dafür unter anderem in einer Kurzreportage auf eine junge Frau, die sich im August 2022 im Salzburger Dom zur "ewigen Jungfrau" weihen lies, indem sie ihren Bund mit Gott und der Kirche schloss.
