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Exakt - Das PULS 4-Magazin

Exakt - Das PULS 4-Magazin vom 17.11.2022

PULS 4Folge vom 17.11.2022
Exakt - Das PULS 4-Magazin vom 17.11.2022

Exakt - Das PULS 4-Magazin vom 17.11.2022Jetzt kostenlos streamen

Exakt - Das PULS 4-Magazin

Folge vom 17.11.2022: Exakt - Das PULS 4-Magazin vom 17.11.2022

36 Min.Folge vom 17.11.2022Ab 6

Der Austragungsort der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft steht in starker Kritik. Dafür wurden unglaubliche Summen in den Bau von Stadien, U-Bahnen und Unterkünften investiert. Doch dort herrscht ein Klima der Angst, tausende Tote soll es auf Baustellen gegeben haben. Zum Talk zu Gast ist der Fußball-Spitzenfunktionär Georg Pangl sowie Journalist Florian Bauer, der für PULS 4 in Katar zu einem Lokalaugenschein war.

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