Exakt - Das PULS 4-Magazin vom 22.09.2022Jetzt kostenlos streamen
Exakt - Das PULS 4-Magazin
Folge vom 22.09.2022: Exakt - Das PULS 4-Magazin vom 22.09.2022
37 Min.Folge vom 22.09.2022Ab 6
Gemeinsam mit Gesundheitsökonom Thomas Czypionka sprechen Claudia Sandler und Patrick Fux darüber, wie die Situation im Gesundheitssystem verbessert werden kann. Brisant geht es mit einer Reportage zum Thema "Fight Clubs" weiter.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 2: ProsiebenSat.1 PULS4