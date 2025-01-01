Exakt - Das PULS 4-Magazin vom 01.09.2022Jetzt kostenlos streamen
In der ersten Ausgabe von Exakt werden die wichtigsten Punkte der davor gezeigten Dokumentationen „Hungern, pumpen, posten“ gemeinsam zusammengefasst, reflektiert und diskutiert. Mit dabei live im Studio ist auch Wienerin Jessy Bunny. Claudia Sandler macht zudem das Selbstexperiment und lässt sich von einem Experten mittels 3D-Modell „verschönern.“
