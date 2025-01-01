Exakt - Das PULS 4-Magazin vom 03.11.2022Jetzt kostenlos streamen
Exakt - Das PULS 4-Magazin vom 03.11.2022
Neben dem aktuellen Untersuchungsausschuss mit Thomas Schmid geht es in Exakt polarisierend mit einer exklusiven Reportage zum Kürettage-Skandal in einem Wiener Krankenhaus weiter. Die betroffenen Eltern sind Live zu Gast im Studio und sprechen über ihre Erfahrung mit dem Medizin-Malheur.
