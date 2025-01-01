Exakt - Das PULS 4-Magazin vom 15.09.2022Jetzt kostenlos streamen
Exakt - Das PULS 4-Magazin
Exakt - Das PULS 4-Magazin vom 15.09.2022
50 Min.Ab 6
Claudia Sandler und Patrick Fux besprechen und diskutieren in "Exakt - Das PULS 4-Magazin" gemeinsam mit Klima-Aktivistin Lena Schilling die Doku "Autos raus!". Danach geht es mit einem weiteren brisanten Thema weiter: "Exakt" zeigt die exklusive Reportage "Die Eltern der österreichischen IS-Töchter".
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4