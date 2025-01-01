Exakt - Das PULS 4-Magazin vom 06.10.2022Jetzt kostenlos streamen
Exakt - Das PULS 4-Magazin vom 06.10.2022
Der bisherige Wahlkampf zur Bundespräsidentschaft hat bereits für einige Skurrilitäten gesorgt. Passend dazu begrüßen Claudia Sandler und Patrick Fux die ehemalige Bundespräsidentschafts-Kandidatin Irmgard Griss im PULS 4-Magazin "EXAKT". Gemeinsam analysieren sie nach dem PULS 4-Duellabend die Ausgangslage und warum die Wahl für Griss eine „Schande“ darstellt. Polarisierend geht es dann mit den Talk-Gästen Star-Ernährungsexpertin Sasha Walleczek und "Carnivore" Christian weiter. Sie unterhalten sich zum Wahnsinns-Diät-Trend, der daraus besteht Fleisch, Innereien und Co fast ausschließlich roh zu essen. Christian ernährt sich seit vier Jahren nach der Animal-Based-Diet mit Ausnahme einiger Früchte. Was sagt Walleczek zum speziellen Ernährungstrend?