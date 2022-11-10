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Exakt - Das PULS 4-Magazin

Exakt - Das PULS 4-Magazin vom 10.11.2022

PULS 4Folge vom 10.11.2022
Exakt - Das PULS 4-Magazin vom 10.11.2022

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Exakt - Das PULS 4-Magazin

Folge vom 10.11.2022: Exakt - Das PULS 4-Magazin vom 10.11.2022

37 Min.Folge vom 10.11.2022Ab 6

Microdosing & Biohacking ist der aktuelle Trend zur Performance-Steigerung. Aber was passiert, wenn Menschen ihre Leistung mittels Drogen steigern wollen? Welche Gefahren gibt es und was macht Microdosing & Biohacking aus? Live zu Gast im Studio ist dazu Gesundheitspsychologe Oliver Scheibenbogen (Anton-Proksch-Institut & Sigmund-Freud-Universität) über den Grund, warum Menschen zu diesen Mitteln greifen.

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