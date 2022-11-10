Exakt - Das PULS 4-Magazin vom 10.11.2022 Jetzt kostenlos streamen
Exakt - Das PULS 4-Magazin
Folge vom 10.11.2022: Exakt - Das PULS 4-Magazin vom 10.11.2022
37 Min.Folge vom 10.11.2022Ab 6
Microdosing & Biohacking ist der aktuelle Trend zur Performance-Steigerung. Aber was passiert, wenn Menschen ihre Leistung mittels Drogen steigern wollen? Welche Gefahren gibt es und was macht Microdosing & Biohacking aus? Live zu Gast im Studio ist dazu Gesundheitspsychologe Oliver Scheibenbogen (Anton-Proksch-Institut & Sigmund-Freud-Universität) über den Grund, warum Menschen zu diesen Mitteln greifen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 2: ProsiebenSat.1 PULS4