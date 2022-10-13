Exakt - Das PULS 4-Magazin vom 13.10.2022Jetzt kostenlos streamen
Exakt - Das PULS 4-Magazin
Folge vom 13.10.2022: Exakt - Das PULS 4-Magazin vom 13.10.2022
37 Min.Folge vom 13.10.2022Ab 6
Live zu Gast ist Star-Drag-Queen Tamara Mascara im Konfrontationsgespräch mit Feministin & Meinungsmacherin Donna Krasniqi. Gemeinsam sprechen sie darüber, wie manche Menschen zwischen den Geschlechtern leben und lieben und warum das in der Gesellschaft immer noch aufregt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4