Exakt - Das PULS 4-Magazin vom 15.12.2022

Exakt - Das PULS 4-Magazin vom 15.12.2022

Das Reportage-Magazin „Exakt“ widmet in einer Spezialausgabe seine Sendezeit ganz dem Thema Obdachlosigkeit. Fast 20.000 Menschen in Österreich sind obdach- und wohnungslos. Die Gründe dafür sind so unterschiedlich und vielschichtig, wie die Betroffenen. Die Moderator:innen Claudia Sandler & Patrick Fux begrüßen bei „Exakt Spezial“ ihre Talk-Gäste direkt im Neunerhaus Café in Wien.

