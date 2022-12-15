Exakt - Das PULS 4-Magazin vom 15.12.2022Jetzt kostenlos streamen
Exakt - Das PULS 4-Magazin
Folge vom 15.12.2022
35 Min.Folge vom 15.12.2022Ab 6
Das Reportage-Magazin „Exakt“ widmet in einer Spezialausgabe seine Sendezeit ganz dem Thema Obdachlosigkeit. Fast 20.000 Menschen in Österreich sind obdach- und wohnungslos. Die Gründe dafür sind so unterschiedlich und vielschichtig, wie die Betroffenen. Die Moderator:innen Claudia Sandler & Patrick Fux begrüßen bei „Exakt Spezial“ ihre Talk-Gäste direkt im Neunerhaus Café in Wien.
