Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 13vom 02.11.2025
Die Kronjuwelen von Johann Ohneland

Folge 13: Die Kronjuwelen von Johann Ohneland

40 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12

Josh Gates ist heute in England unterwegs, wo er der Route des schicksalsgebeutelten Königs Johann folgt, der im Jahre 1216 von Lincolnshire nach Norfolk reiste. Sein Gepäck, in dem sich auch die Kronjuwelen befanden, wurde von mehreren Pferdekutschen getragen, die jedoch von einer Flutwelle überrascht und weggeschwemmt wurden - mit ihnen verschwand der wertvollste Schatz des Landes.

