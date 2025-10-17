Staffel 3Folge 11vom 17.10.2025
Expedition ins Unbekannte
Folge 11: Der Schatz im Otjikotosee
40 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Josh Gates reist heute nach Namibia. Der Legende nach soll auf dem Grund des verfluchten Sees Otjikoto ein Schatz aus dem Ersten Weltkrieg liegen. Josh merkt bald, warum der See einen so unheimlichen Ruf hat ...
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Scripps International Media Holdings LLC, Bildrechte: 2015,The Travel Channel, L.L.C. All Rights Reserved
