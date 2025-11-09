Zum Inhalt springenBarrierefrei
Expedition ins Unbekannte

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 15vom 09.11.2025
Das Grab des Gotenkönigs Alarich

Folge 15: Das Grab des Gotenkönigs Alarich

40 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12

Um die Schätze zu finden, die römische Heeresführer nach ihren Siegeszügen in Hülle und Fülle in die Heimat brachten, reist Josh Gates von Rom in den Süden Italiens nach Cosenza, wo ihm der Bürgermeister höchstpersönlich bei der Schatzsuche hilft.

