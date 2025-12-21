Expedition ins Unbekannte
Folge 9: Der Tasmanische Tiger
41 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 12
Der Tasmanische Tiger oder Beutelwolf, ein Raubtier mit immensem Kiefer und scharfen Zähnen, gilt seit vielen Jahren als ausgestorben. Allerdings hörte man in den letzten Jahren immer wieder Berichte vom Auffinden frischer Pfotenspuren und Fellhaaren. Josh Gates will feststellen, ob das ein oder andere Exemplar des Fleischfressers nicht doch noch in abgelegenen Gebieten Australiens lebt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Expedition ins Unbekannte
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Scripps International Media Holdings LLC
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren