Der Tasmanische Tiger

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 9vom 21.12.2025
Folge 9: Der Tasmanische Tiger

41 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 12

Der Tasmanische Tiger oder Beutelwolf, ein Raubtier mit immensem Kiefer und scharfen Zähnen, gilt seit vielen Jahren als ausgestorben. Allerdings hörte man in den letzten Jahren immer wieder Berichte vom Auffinden frischer Pfotenspuren und Fellhaaren. Josh Gates will feststellen, ob das ein oder andere Exemplar des Fleischfressers nicht doch noch in abgelegenen Gebieten Australiens lebt.

Kabel Eins Doku
