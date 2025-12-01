Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 12vom 21.12.2025
Folge 12: Jäger der verlorenen Bundeslade

40 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 12

Der Archäologe und Abenteurer Josh Gates tritt heute in die Fußstapfen von Indiana Jones. Er bereist die faszinierenden Länder Israel und Äthiopien auf der Suche nach der Bundeslade - dem heiligen Relikt, das die Steintafeln mit den Zehn Geboten beherbergen soll.

