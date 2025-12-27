Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 1: Das mystische Buch
41 Min.Folge vom 27.12.2025Ab 12
Das rätselhafte Buch "The Secret" wurde in den 1980er-Jahren veröffentlicht. Josh bereist die USA, um die Schätze zu finden, von dem das Buch spricht. Er trifft sich mit Mitgliedern der eingeschworenen Fangemeinde, die nach eigenen Angaben kurz davorstehen, einen der zehn verbliebenen Schätze zu entdecken.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH